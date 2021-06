Spelersvakbond ‘zeer bezorgd’ over Copa América in Brazilië: ‘Alarmerende situatie’

Guardiola gefileerd na CL-dreun: ‘Hij is in de war, tegen het arrogante aan: dit is zijn schuld’

30 mei De Engelse kranten zijn zondagochtend bepaald niet mals over Manchester City-manager Pep Guardiola. Vanuit alle kanten klinkt dat de nederlaag in de Champions League-finale de schuld is van de Spanjaard, die (weer) een totaal verkeerd plan had bedacht.