Spierblessure houdt Frenkie de Jong bij Barça aan de kant

Fans van Liverpool én Hertha klappen handen stuk bij rentree Van Dijk

30 juli Virgil van Dijk heeft na ruim negen maanden van afzien in Oostenrijk onder een staande ovatie zijn rentree gemaakt voor Liverpool. De captain van Oranje is volledig hersteld van zijn knieblessure, zo toonde hij aan in twintig minuten tegen Hertha BSC (4-3).