Spierings en Van den Boomen lopen na goed seizoen promotie naar Ligue 1 mis met Toulouse

Vakoun Issouf Bayo scoorde na 62 minuten voor Toulouse, maar het zou niet genoeg zijn voor de club uit het zuiden van Frankrijk. Bij Toulouse viel Branco van den Boomen in de 78ste minuut in voor Brecht Dejaeghere. Stijn Spierings bleef de hele wedstrijd op de bank. Toulouse slaagt er dus niet in om binnen een jaar terug te keren op het hoogste niveau van Frankrijk. De club degradeerde naar de Ligue 2 doordat het seizoen 2019-2020 voortijdig werd stilgelegd vanwege de coronapandemie. De Franse club trok de 25-jarige middenvelders Van den Boomen (van De Graafschap) en Spierings (van RKC) aan en hoopte zo op een kort verblijf op het tweede niveau.

Van den Boomen speelde dit seizoen 39 wedstrijden en scoorde daarin vijf keer. Spierings kwam niet in actie in de return in Nantes. Dat terwijl de middenvelder in de halve finale tegen Grenoble nog trefzeker was en verder in totaal tot dertien doelpunten kwam in 39 wedstrijden.