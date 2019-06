Spits van Zimbabwe: Wij willen het Ajax van de Afrika Cup worden

Video Braziliaan­se politie op trainings­com­plex nationale ploeg voor Neymar

3 juni De Braziliaanse sterspeler Neymar moet vrijdagochtend bij de Dienst Informaticacriminaliteit van de politie in Rio de Janeiro een verklaring afleggen over de video die hij zaterdag heeft gepubliceerd en waarin hij ontkent vorige maand in Parijs een 26-jarige landgenote te hebben verkracht. De video, die door Instagram inmiddels weer is verwijderd, bevat expliciete foto’s van de vrouw in kwestie. Dat is in Brazilië verboden.