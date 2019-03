Spitsuur bij AS Roma: Monchi vertrekt, Ranieri arriveert

Roma werd woensdag uit de Champions League geknikkerd door FC Porto, dat na verlenging met 3-1 won. Dat bleek de druppel voor de clubleiding: Di Francesco werd ontslagen. De verwachting is dat Ranieri later vandaag nog wordt aangesteld. De ervaren trainer is vanmiddag aangekomen bij het trainingscomplex van zijn aanstaande werkgever. De man die met Leicester City in 2015/16 geschiedenis schreef door landskampioen te worden werd onlangs aangesteld om Fulham te behoeden voor degradatie, maar kon het tij niet keren en werd weer ontslagen.

In afwachting van die benoeming is er ander, groot nieuws bij Roma. De Spaanse technisch directeur Monchi, die in april 2017 een contract voor vier jaar ondertekende in Rome, is weg bij de huidige nummer vijf van de Serie A. Het lijkt er sterk op dat hij naar Arsenal gaat. Hij werkte bij Sevilla lang en goed samen met Unai Emery, die nu de manager is van de Londenaren die op zoek zijn naar een nieuwe technische man. Voor die functie bij Arsenal werd ook Marc Overmars genoemd.