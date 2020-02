Spoedberaad Barça: president Bartomeu en technisch directeur om tafel na kritiek Abidal

Engelse kranten over zege piepjong Liverpool: ‘No Jurgen, no problem’

Diverse Engelse kranten openen hun sportpagina's met het piepjonge Liverpool dat Shrewsbury Town zonder coach Jurgen Klopp en de grote sterren versloeg. Door de 1-0 overwinning bereikte de koploper van de Premier League de kwartfinale van de FA Cup. De media koppen: 'Teenagers tame the Shrews', 'Kids are all right', 'No Klopp, no problem for the kids.'