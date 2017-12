Sporting en Dost redden het niet tegen Barça, Juventus door

Bij Sporting kwam topschutter Bas Dost er in de tweede helft in. Hij kreeg kansen, maar Jasper Cillessen, die verassend in de basis stond, redde met een uitstekende reflex. Sporting eindigde als derde in de groep en mag door in de Europa League.



Messi mocht bij de thuisploeg, tot groot enthousiasme van het thuispubliek, in het laatste half uur nog even meedoen. De Argentijnse sterspeler kwam niet tot scoren, Jérémy Mathieu deed dat in de extra tijd in eigen doel wel, 2-0.



De eerste goal van Barcelona was van Paco Alcácer.



Juventus plaatste zich op eigen kracht voor de laatste zestien in de Champions League. De Italiaanse kampioen won in Griekenland met 2-0 van het uitgerangeerde Olympiakos. Juan Cuadrado opende namens de bezoekers na een kwartier de score. Federico Bernardeschi besliste het duel in de voorlaatste minuut.