Sporting kan ook winnen zonder goals van Dost

Gouden wissels voorkomen zeperd Barcelona bij Getafe

0:04 FC Barcelona leek in Getafe, een voorstad van Madrid, tegen het eerste puntenverlies van het seizoen in La Liga op te lopen. Twee gouden wissels van trainer Ernesto Valverde zorgden er echter voor dat er toch werd gewonnen. Al was het schitterende doelpunt van Getafe het hoogtepunt van de middag.