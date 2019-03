Spurs moet vrezen voor Champions League-ticket na nieuwe domper

Uit de afgelopen drie competitiewedstrijden pakte Tottenham Hotspur slechts één punt (1-1 tegen Arsenal). Verder werd er 2-0 verloren van Chelsea en 2-1 van Burnley. Winst was dus noodzakelijk voor Spurs, waar coach Mauricio Pochettino door een schorsing op de tribune plaatsnam. De Argentijnse coach was heel de wedstrijd druk bezig om via de telefoon zijn instructies door te geven.



Het begin was voor de club uit Londen. Harry Kane was meerdere malen dicht in de buurt van de openingstreffer en ook Southampton-verdediger Maya Yoshida hielp bijna een handje mee door in het verkeerde doel te scoren; hij raakte de paal. Een minuut later zat het de Spurs opnieuw niet mee: Christian Eriksen schoot uit een vrije trap op de lat. In de 25ste minuut was het wel raak voor Tottenham Hotspur. Op aangeven van Delle Alli schoot Kane, randje buitenspel, koeltjes langs Southampton-doelman Angus Gunn.