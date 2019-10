Spurs ploetert maar door en wordt ook door Brighton vernederd

Spurs kreeg midweeks in de Champions League een enorme dreun, aangezien de Londenaren in eigen huis met liefst 2-7 verloren van Bayern. Het duel van zaterdag begon vervolgens al even rampzalig, in meerdere opzichten. Na nog geen drie minuten stond het namelijk al 1-0 voor Brighton én moest keeper Hugo Lloris met een op het oog zware blessure naar de kant.

De manier waarop dat alles gebeurde, was curieus. Een voorzet vanaf Brightons linkerkant was lang onderweg, waarna Lloris de bal nog net voor de doellijn tegenhield, maar hem niet kon klemmen. Bij het neerkomen landde de Fransman totaal verkeerd op zijn arm, die een onnatuurlijke buiging maakte. Neal Maupay kon de 1-0 simpel binnentikken, maar alle aandacht ging uit naar Lloris. Na een langdurige blessurebehandeling ging goalie per brancard van het veld.

Zijn vervanger was tweede keeper Paulo Gazzaniga, die een halfuurtje na zijn entree ook moest vissen. Op een eerste inzet van Aaron Connolly had hij nog een antwoord, maar in de rebound was de Ierse basisdebutant van dichtbij wél succesvol. De pas negentienjarige Connolly (de eerste tiener met een basisplaats én de eerste tiener met een goal namens Brighton in de Premier League) maakte er in de 65ste minuut ook nog 3-0 van met een knap schot in de verre hoek.

Daar bleef het ook bij, in een slotfase waarin Tottenham zelfs nog moest toekijken hoe de thuisploeg zich aan gallery play waagde en het daarmee allemaal nog wat erger maakte voor Spurs. Door de zege stijgt Brighton (dat zonder de geblesseerde Davy Pröpper speelde) voorlopig naar de twaalfde plek. Tottenham blijft zevende, maar later dit weekend kunnen Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace, Manchester United én Burnley nog over de geplaagde Londenaren heen wippen.