St. Pauli bezorgt HSV eerste puntenverlies in derby

Hamburger SV won de eerste vijf wedstrijden van het seizoen, maar moest vanavond genoegen nemen met een puntje. De ervaren HSV-spits Simon Terodde maakte na twaalf minuten al de 1-0, maar tien minuten voor rust schoot Rodrigo Zalazar de 1-1 binnen namens St. Pauli. De cultclub uit het havengebied van Hamburg kwam in de 82ste minuut zelfs op een verrassende voorsprong, toen de Deense spits Simon Makienok (ex-FC Utrecht) de 1-2 binnen punterde. In de euforie na dat doelpunt waren de verdedigers van St. Pauli duidelijk nog niet helemaal scherp, want een minuut later zorgde Simon Terodde voor de 2-2.



Rick van Drongelen herstelt nog van zijn kruisbandblessure, die de Zeeuwse verdediger opliep in de laatste wedstrijd van vorig seizoen, toen HSV het op ongelooflijke wijze nog weggaf.