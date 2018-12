Stade Rennes ontslaat Sabri Lamouchi

Video Chapecoen­se handhaaft zich ook in tweede seizoen na vliegramp

2 december Het is Chapecoense wéér gelukt zich te handhaven in de Braziliaanse Serie A. Op de laatste speeldag werd een broodnodige 1-0 zege geboekt op Sao Paulo. Leandro Pereira was de grote man in een met euforie gevulde Arena Condá in Chapecó.