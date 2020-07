Stam met FC Cincinnati naar knock-outfase van MLS is Back-toernooi: ‘Zegt iets over dit team’

Dat mag een verrassing heten, want FC Cincinnati eindigde vorig seizoen als laatste in de Amerikaanse Major Soccer League en begon voor de uitbraak van corona aan de Amerikaanse competitie met twee nederlagen, begin maart tegen New York Red Bulls (3-2) en Atlanta United (2-1). ,,Dit geeft ons vertrouwen. We gaan door naar de volgende ronde en dat is positief. In het proces zitten we eigenlijk nog in de voorbereiding, maar we hebben al tegen twee grote clubs gespeeld en dit succes behaald. Dat zegt iets over dit team en de mentaliteit van dit team", sprak Stam na afloop.



In het MLS is Back-toernooi in Florida werd op 12 juli ook begonnen met een 4-0 nederlaag tegen Colombus Crew, maar vorige week donderdag was er al een 1-0 zege op Atlanta United (van coach Frank de Boer) en nu dus een knappe zege op New York Red Bulls. ,,Aan het begin van het toernooi gaf niemand een stuiver voor onze kansen, maar we hebben bewezen dat zij ongelijk hadden”, zei voormalig AZ-middenvelder Haris Medunjanin na afloop.



De doelpunten voor Cincinnati kwamen op naam van Yuya Kubo en Florian Valot. Siem de Jong (ex-Ajax) viel in de tweede helft in. Maikel van der Werff en Jürgen Locadia kwamen niet in actie voor de ploeg van Stam.