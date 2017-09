Stam steunt De Boer: Palace heeft bewust voor hem gekozen

Pijlsnelle counter en bizarre eigen goal

6 september Panama - Trinidad & Tobago (3-0) - een duel uit de WK-kwalificatie van de Midden-Amerikaanse zone - kende gisteren twee opmerkelijke goals. De eerste ontstond na een pijlsnelle counter, waarin Gabriel Torres het eindstation was, en de tweede treffer was een bizarre kopbal in eigen doel van Carlyle Mitchell.