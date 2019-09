Standard Luik houdt koppositie vast in België

Vettel dankt fans voor steun: ‘Laatste weken waren niet makkelijk’

17:33 Sebastian Vettel wachtte meer dan een jaar op zijn 53ste zege in de Formule 1. In de Grand Prix van Singapore was het eindelijk zover voor de viervoudig wereldkampioen, die dit seizoen worstelde met zijn auto én vorm. De Duitser won in zijn Ferrari de avondrace op het verlichte stratencircuit Marina Bay.