Standard Luik ook langs Waasland-Beveren

Nederland­se Zwitser én Ajax-fa­naat Jasper van der Werff aast met FC Basel op plek bij laatste vier

11 augustus Bij FC Basel is Ricky van Wolfswinkel het Nederlandse uithangbord, maar het is een onbekende landgenoot die dit jaar de spotlights vangt. Jasper van der Werff strijdt vanavond voor een plek in de halve finale van de Europa League.