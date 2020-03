Stanley Menzo: Het is dubbel om nu naar China terug te gaan

De koffers stonden al voor een groot deel gepakt, want al twee keer is de terugkeer van Stanley Menzo naar China geannuleerd. De oud-keeper van Ajax en het Nederlands elftal is trainer van het belofteteam van Beijing Guoan en hoopt die functie snel weer op te pakken. Al houdt hij nog een kleine slag om de arm of hij morgen wel echt de wereld overvliegt. ,,Het is ook een beetje dubbel”, zegt Menzo (56). ,,Hier komt het leven stil te liggen, terwijl het daar weer op gang komt. Ik moet hier wat achterlaten. In deze omstandigheden wil je eigenlijk bij je familie blijven, maar ik moet weer aan het werk.” Dus zwaait Menzo morgen zijn geliefden uit als hij de deur achter zich trekt voor een toch wel ongewis avontuur. Het is ook een hele onderneming: via Japan hoopt hij uiteindelijk donderdagavond Peking te bereiken.

Hotelkamer

Hoewel de oud-doelman al een jaar bij de Chinese topclub werkt, is deze situatie nieuw. Vanwege het coronavirus gaat hij bij aankomst eerst twee weken in quarantaine. ,,Het is om zeker te weten dat je het niet hebt. Dat is een goede maatregel, denk ik. Wat het precies inhoudt, gaan we zien. Volgens mij zit ik straks alleen op mijn hotelkamer.”

In afzondering

Wat hij vervolgens aantreft, is ook voor hem nog een vraag. Hoe zal het contact met zijn spelers weer zijn? ,,Het is afwachten hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe vrij zijn ze, mogen we elkaar aanraken. Dat is wel even vreemd. Een hand geven was normaal. Kan dat nog? Mag dat al? We gaan het zien. Wel denk ik dat het in China nu veiliger is dan in Nederland. We moeten hoe dan ook het dagelijks leven weer oppakken en voor mij is dat nu daar.”