Start Erik ten Hag bij Manchester United loopt uit op nachtmerrie tegen Brighton

Met samenvattingErik ten Hag heeft bij zijn debuut als coach in de Premier League van Manchester United tegen Brighton & Hove Albion verloren met 1-2. De meer dan terechte nederlaag benadrukt de loodzware klus die de van Ajax overgekomen trainer op Old Trafford wacht.

Door Geert Langendorff



Net als Louis van Gaal in 2014 slaagde Erik ten Hag er niet in om zijn eerste duel als trainer van Manchester United te winnen. Waar de huidige bondscoach verloor van Swansea City, leed de Haaksberger een nederlaag tegen middenmoter Brighton. Van pech was geen sprake. Op Old Trafford toonde de thuisploeg aan op diverse posities over een gebrek aan kwaliteit en opties te beschikken.

Zijn ontvangst was prachtig. Onder luid applaus van de supporters kwam Erik ten Hag als laatste uit de spelerstunnel. Hij zwaaide naar alle hoeken van het stadion, gaf een highfive aan mascotte Fred the Red en nam plaats in de dug-out. Door het gejuich viel amper op dat Cristiano Ronaldo in trainingspak op de reservebank zat. De 37-jarige superster, die aanstuurt op een vertrek, moest wachten op een invalbeurt.

Reacties

Erik ten Hag weet dat er na zijn debuut nog veel werk aan de winkel is bij Manchester United. Lees hier zijn uitgebreide reactie op de nederlaag tegen Brighton.

Ten Hag gunde nieuwkomers Christian Eriksen en Lisandro Martinez wel een basisplaats. Tyrell Malacia moest langer wachten op zijn debuut in de Premier League. Hoewel de voormalige Feyenoorder indruk maakte tijdens de voorbereiding, kreeg Luke Shaw de voorkeur boven hem als linksback. Zonder echte spits - Anthony Martial kampt met een hamstringklachten, Ronaldo sloot laat aan bij de selectie - koos Ten Hag voor een alternatieve formatie.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo kijkt voor zich uit op de bank. © REUTERS

Met Eriksen in de rol van schaduwspits probeerde Manchester United de verdediging van Brighton te ontregelen. Een vroege kans voor Bruno Fernandes, hoog overgeschoten, leek het begin van een voorspoedige middag voor Ten Hag, maar het experiment viel na een halfuur spelen in duigen. The Seagulls kwamen op voorsprong via Pascal Gross, op aangeven van Danny Welbeck.

Brighton, waarbij oud-Ajax-speler Joël Veltman in de defensie opereerde, liet zich niet verrassen. Het team van trainer Graham Potter, veelvuldig geroemd door Pep Guardiola, had overal een antwoord op. Na een schitterende aanval over het hele veld verdubbelde Gross met zijn tweede doelpunt van het duel de voorsprong: 0-2. Keeper David de Gea verwerkte een diagonaal schot van Solly March verkeerd, waarna de Duitser vrij kon inschieten.

Het publiek begeleidde Manchester United na het rustsignaal met boegeroep naar de kleedkamer. Ten Hag moest ingrijpen om zijn gezicht enigszins te redden en reageerde vrijwel meteen. Nadat de Red Devils energiek aan de tweede helft begonnen, kwam Ronaldo binnen de lijnen voor Fred. Deze meer traditionele opstelling (4-3-3) leverde, dankzij een gelukje, een treffer op. Alexis Mac Allister werkte de bal na een hoekschop in eigen doel: 1-2.

Volledig scherm © ANP / EPA

Aangemoedigd door de opgeleefde aanhang ging Manchester United soepeler en in hoog tempo op zoek naar de gelijkmaker. Om meer creativiteit in het elftal te brengen, bracht Ten Hag Donny van de Beek in voor Scott McTominay. Kort voor het einde mocht Tyrell Malacia nog zijn opwachting maken. De van Feyenoord overgekomen linksback viel net als de talenten Anthony Elanga en Alejandro Garnacho pas in de 90ste minuut in. Een remise zat er niet meer in.

Ten Hag verloor zijn eerste duel in de Premier League en kan zich nu gaan richten op de eerste uitwedstrijd in de Premier League, komende zaterdag bij Brentford, de oude club van Eriksen. Vervolgens komt op maandag 22 augustus Liverpool op bezoek op Old Trafford, waar de supporters dan een resultaat zullen verlangen van hun spelers en de nieuwe coach.

Volledig scherm Donny van de Beek. © AFP

Volledig scherm Pascal Gross tekent voor de 0-1. © AFP

Volledig scherm Tyrell Malacia. © REUTERS

