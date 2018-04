Steenrijke Fulham-voorzitter doet bod van 1,1 miljard euro op Wembley

Turkije levert 'beste bid' aan UEFA voor EK 2024

14:37 Na eerdere mislukte pogingen moet het nu voor Turkije gebeuren. Het land leverde bij de UEFA de plannen in voor de organisatie van het Europees kampioenschap voetbal van 2024. ,,Dit is onze vierde poging en dit is absoluut ons beste bid'', aldus Yildirim Demirören, voorzitter van de Turkse voetbalbond.