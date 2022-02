Stefan de Vrij eist miljoenen van SEG: ‘Ging er vanuit dat ze de beste deal voor mij zouden maken’

Stefan de Vrij heeft vrijdag een schadevergoeding van grofweg 10 miljoen euro geëist van zijn voormalig management Sports Entertainment Group (SEG) in een door hem aangespannen rechtszaak. De 30-jarige international van Oranje beschuldigde SEG bij de rechtbank in Amsterdam hem te hebben benadeeld tijdens zijn overstap van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018.

Volgens de oud-speler van Feyenoord wilde zijn huidige club Inter hem oorspronkelijk een veel hoger salaris bieden, maar kreeg hij uiteindelijk ‘slechts’ 37,5 miljoen euro bruto voor vijf jaar. Zonder zijn medeweten zou SEG daarnaast een flinke provisiesom van 7,5 miljoen euro hebben gekregen, wat hij vorig jaar pas ontdekte.

De topvoetballer is sindsdien gebrouilleerd geraakt met zijn voormalig management, waarmee hij jarenlang samenwerkte. De speler en SEG-oprichter Kees Vos zaten op meters van elkaar in de rechtbank. De inzet van de advocaat van De Vrij: in ieder geval een compensatie voor misgelopen salaris, wat neerkomt op 2 miljoen per jaar gedurende vijf jaar.

De zitting tekende zich door gesteggel tussen beide partijen over de vraag of SEG daadwerkelijk De Vrij vertegenwoordigde bij de overstap. Als het aan SEG ligt, is het antwoord daarop nee. ,,Tussen SEG en De Vrij bestond geen vertegenwoordigingsovereenkomst, niet schriftelijk, niet mondeling en ook niet stilzwijgend.” Volgens het management was het ‘zonneklaar’ dat SEG voor Inter en dus niet voor de topvoetballer zou optreden.

,,Ongeloofwaardig”, zo noemde de advocaat van De Vrij dit verweer. ,,Geen enkele speler op dit niveau voert onderhandelingen zonder zaakwaarnemer.” Bij de rechtbank zijn documenten door hem ingediend waarin SEG naar de international refereert als ‘onze ‘cliënt’. ,,Ik ging ervan uit dat SEG de beste deal voor mij zou uitonderhandelen”, vulde De Vrij via zijn advocaat aan.

Belachelijk

SEG betwistte dat ooit een veel hoger bedrag was genoemd als potentieel salaris. ,,De Vrij is niets tekortgekomen. Integendeel, het was voor hem de best mogelijke deal waarbij zijn salaris vervijfvoudigde.” Vos noemde het een ‘belachelijke claim’ die is neergelegd.

De rechtbank doet op 6 april uitspraak.

