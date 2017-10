Stelt Rooney lot Koeman bij Everton uit?

Everton, waar Davy Klaassen de hele wedstrijd op de bank bleef, bezet door het gelijkspel de 16de plek in de Premier League. De club uit Liverpool won op 23 september voor het laatst in de competitie.



Brighton, met ex-PSV'er Davy Pröpper in de basis, kwam dankzij slecht uitverdedigen van Everton op voorsprong. In een vol strafschopgebied kon de bal toch naar Knockaert, die hem prima binnen schoof.



Koeman ging twee weken geleden de interlandperiode in met een pijnlijke thuisnederlaag tegen Burnley (0-1). De oud-international moest even voor zijn baan vrezen, maar al snel sprak eigenaar Farhad Moshiri zijn volste vertrouwen uit in de ex-libero. Koeman kon dus weer even vooruit, maar de nieuwe misstap in de Engelse competitie zal de druk toch weer doen toenemen.