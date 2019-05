Sterling wil in zomerstop om de tafel met FA over racisme

De afgelopen weken en maanden werden heel wat voetballers slachtoffer van racisme vanaf de tribunes. Naast Sterling betrof het onder anderen de Senegalees Kalidou Koulibaly (Napoli), de Engelsman Danny Rose (Tottenham Hotspur) en de Fransman Prince-Désir Gouano (Amiens).



,,Gedurende het seizoen heb je als voetballer weinig tijd om je met andere dingen bezig te houden dan met voetbal. We trainen elke dag en om de twee of drie dagen spelen we een wedstrijd'', aldus Sterling. ,,In rustigere periodes heb ik wel tijd om met de FA en de mensen van de Premier League te praten. Ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen.''