Stevens brengt passie terug bij Schalke, nu nog resultaten

Door Wietse Dijkstra



Het hippe baardje dat hij tot voor kort nog droeg, is verdwenen. Fris geschoren stapt Huub Stevens bij zijn rentree in de Bundesliga de Veltins-Arena binnen. De 65-jarige Limburger straalt voor alle camera’s die niets van zijn terugkeer willen missen. Hier staat een topfitte, zelfverzekerde man die klaar is om zijn club voor degradatie te behoeden.



De bravoure waarmee hij langs de lijn staat, moet Stevens de komende weken zien over te brengen op zijn aangeslagen ploeg. Dat lukt in zijn eerste wedstrijd tegen RB Leipzig al vrij aardig. ,,We willen auf Schalke een elftal zien dat vecht en hartstocht toont’’, heeft Stevens voor de aftrap gezegd.



Die boodschap hebben zijn spelers wel begrepen. Schalke begint gepassioneerd en scoort zelfs al na negentig seconden via de weer in genade aangenomen Mark Uth. Een pikstart is Stevens echter niet gegund, want de ex-spits van Heracles en Heerenveen staat een paar centimeter buitenspel. Maar de bedoelingen van de thuisclub zijn meteen duidelijk.