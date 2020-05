Stevens: ‘Van Drongelen kan zo mee bij Ajax, Feyenoord of PSV’

Of Van Drongelen de potentie heeft om op korte termijn de Nederlands Elftal-selectie te halen, vindt Stevens lastig aan te geven. ,,Maar”, zegt de oud-coach. ,,Van Drongelen zou zo mee kunnen bij Ajax, Feyenoord of PSV. Dat zegt wel iets over hoe goed hij is. Voor zijn ontwikkeling is het alleen wel noodzakelijk dat hij komend seizoen op het hoogste niveau uitkomt in Duitsland. Dan kun je pas echt zien tot wat hij in staat is. Wat vaststaat: Van Drongelen is een zeer interessante speler.”



De wedstrijd Vfb Stuttgart-HSV begint vanavond om 20.30 uur. Bij winst slaat de ploeg van Van Drongelen en Timo Letschert, de voormalig speler van FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht, een gat van vier punten met de directe concurrent. Saillant detail: de heenwedstrijd eindigde eerder in een 6-2 overwinning voor HSV. ,,We gaan er eens lekker voor zitten straks”, besluit Stevens. ,,Jammer dat dit in Nederland blijkbaar niet kan op die manier. Het was toch geweldig geweest, als we nu van de titelstrijd tussen Ajax en AZ hadden kunnen genieten voor de televisie? Of van de strijd om Europees voetbal? Dan hadden clubs tenminste op sportieve gronden wel of geen prijs gepakt.”