Stewart moet 'Team USA' naar WK in Qatar brengen

In Amerika heeft hij genoeg werk te doen. Het land plaatste zich voor het eerst sinds 1986 niet voor het WK. ,,Dat hakt er hier net zo in als in Nederland”, aldus Stewart, zelf actief op drie WK’s. De bond kondigde hervormingen aan. ,,Ik ben er trots op dat ik dat mag vormgeven.” Eerder al werd bondscoach Jürgen Klinsmann ontslagen. Niettemin prees de Duitser, de aankondiging van de aanstelling van Stewart op zijn twitteraccount aan als een uitstekende stap voor het Amerikaanse voetbal.



Stewart benadrukt dat het voetbal in het land nog steeds in de lift zit: ,,Dat we ons niet hebben geplaatst voor het WK is heel zonde maar ik denk niet dat het structureel is. Er worden steeds meer echte voetbalstadions gebouwd, het aantal toeschouwers stijgt en er worden heel goede salarissen betaald in de MLS. Er is veel talent. Zeker nu andere sporten als american football onder druk staan vanwege de hersenonderzoeken die er naar gedaan worden, kiezen jongeren eerder voor voetbal.



Ook in landen als Duitsland en Engeland spelen veel Amerikaanse talenten.” Onlangs debuteerde de zoon van voetballegende George Weah voor Team USA. ,,Hij is één van de voorbeelden”, zegt Stewart. ,,Het is vooral zaak om die talenten die juiste begeleiding te geven om te presteren voor Amerika. Wat dat betreft is er veel werk te doen. Ik zal veel moeten reizen door het land. Ik heb inmiddels veel ervaring in Nederland opgedaan. De manier van werken in Nederland zal ik zeker meenemen in mijn werkzaamheden voor de bond.” Hij treft er bovendien met Nico Romeijn, Aloys Wijnker en Wim van Zwam drie Nederlanders die ook voor de Amerikaanse voetbalbond werken. Stewart zal zich in eerste instantie vooral bezighouden met het vinden van een nieuwe bondscoach. Die positie is nog vacant momenteel.