Stones mist duel met oude liefde door hersenschudding

Stones is woensdag tijdens het eerste duel met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League wel weer inzetbaar. De 23-jarige verdediger was dit seizoen aanvankelijk een vaste waarde in het elftal van Guardiola, maar moet zich veelal schikken in een reserverol sinds de komst in de winter van Aymeric Laporte en de terugkeer van Vincent Kompany na langdurig blessureleed.