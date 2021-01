Stones, Sterling en Gündogan helpen Manchester City aan ruime zege op Crystal Palace

Manchester City staat nu tweede met 35 punten na zeventien duels. Koploper Manchester United heeft twee punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Leicester City, dat net als United ook al een wedstrijd meer heeft gespeeld, staat derde met eveneens 35 punten. Titelverdediger Liverpool staat nu vierde met 34 punten, gevolgd door Tottenham Hotspur (33) en Everton (32). Chelsea, Southampton en West Ham United volgen met 29 punten.



John Stones maakte vanavond twee goals voor Manchester City. De 26-jarige verdediger uit Barnsley had in zijn eerste 170 wedstrijden in de Premier League pas één keer gescoord, namens zijn vorige club Everton tegen Manchester United op 26 april 2015. Toch scoorde Stones al twee keer eerder in zijn loopbaan twee keer in een wedstrijd. Dat deed hij in de Champions League tegen Feyenoord (0-4) op 13 september 2017 en op het WK 2018 namens Engeland in de poulefase tegen Panama (6-1).