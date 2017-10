Strachan ziet Schots probleem: 'Onze spelers zijn te klein'

,,Genetisch gezien lopen we achter. Alleen Spanje heeft meer kleine voetballers dan wij'', zei Strachan (zelf 1,68 meter) in Ljubljana, waar zijn ploeg niet verder kwam dan 2-2 tegen Slovenië. Daardoor eindigde de Schotten als derde in groep F. ,,Misschien moeten we grote mannen en vrouwen bij elkaar brengen en kijken wat we dan kunnen doen.''

Schotland moest door het gelijkspel de tweede plaats in groep F op basis van een minder doelsaldo afstaan aan Slowakije. Strachan wees op het verschil in lengte met de Slovenen, die gemiddeld ruim 3 centimeter groter zijn dan zijn spelers. ,,Niemand kan me wijsmaken dat zij technisch beter waren. Maar in fysiek opzicht hadden we een probleem. We moesten daardoor harder springen en voor iedere bal harder werken. Vooral bij hoekschoppen en vrije trappen hadden we het erg lastig, maar ik ben trots op mijn spelers. Ze hebben keihard gestreden.''