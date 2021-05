Strafpleiter in zaak-Dalian Atkinson: ‘Voormalig profvoetballer door politiegeweld omgekomen’

De voormalig profvoetballer Dalian Atkinson, die in 2016 op 48-jarige leeftijd overleed door een stroomstootwapen van de politie , werd ook minstens twee keer tegen zijn hoofd getrapt door twee agenten. Dat werd vanmiddag in Birmingham door een strafpleiter aangedragen aan de jury in een strafzaak tegen de agenten.

Een van de agenten, Benjamin Monk (42), zou drie keer een stroomstoot hebben uitgedeeld - verdeeld over 33 seconden. Dat is zes keer langer dan toegestaan. Ook zouden Monk en zijn collega Mary Ellen Bettley-Smith ten minste twee keer tegen het hoofd van Atkinson hebben getrapt. Beide agenten hebben aangegeven onschuldig te zijn.

Atkinson kwam in augustus 2016 om het leven nadat hij werd getaserd door de politie bij een huis in Telford, een stad op zo'n 30 kilometer van Birmingham. De politie kwam af op een melding omdat ‘de veiligheid van een persoon in het geding was’. Pogingen om Atkinson te reanimeren mislukten en anderhalf uur na het schot met de taser overleed hij.

Ooggetuigen gaven destijds aan dat de voormalig profvoetballer ook werd geschopt door de agenten. Dat is nu ook door strafpleiter Alexandra Healy als bewijs gepresenteerd aan een twaalfkoppige jury in Birmingham. In haar openingspleidooi gaf Healy volgens de Britse krant The Guardian aan dat ,,een aantal buren de aanval op Atkinson hebben gezien. Zij geven aan dat hij niet meer bij kennis was en stil op de grond lag toen de agenten op hem intrapten.” De verwachting is dat de jury pas in juni uitspraak zal doen.

Atkinson was in de jaren 90 actief als spits voor onder meer Aston Villa en Fenerbahçe. Het meeste succes had de Engelsman bij de eerste genoemde club. Als speler van Aston Villa maakte hij 23 doelpunten in 85 wedstrijden.