Strootman is nu een trotse 'Olympien'

Robben scoort in afscheids­wed­strijd Schweinst­ei­ger

8:45 Bastian Schweinsteiger is drie jaar na zijn vertrek bij Bayern München eindelijk op grootste wijze uitgezwaaid. De 34-jarige Duitser was dinsdagavond met zijn huidige ploeg Chicago Fire te gast in de Allianz Arena voor een afscheidswedstrijd, waarin Arjen Robben een van de doelpuntenmakers was.