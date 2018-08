Strootman scoort, maar verliest van Real Madrid

Een doelpunt van Kevin Strootman heeft AS Roma niet geholpen in de International Champions Cup. In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) verloren de Italianen van Real Madrid: 2-1.

In het kader van het vriendschappelijke toernooi namen de Romeinen en Madrilenen het in East Rutherford in de Verenigde Staten tegen elkaar op. De Italianen keken na een kwartier echter al aan tegen een 2-0 achterstand.

Een hoofdrol in het duel, dat ruim 51.000 bezoekers trok, was weggelegd voor aanvaller Garreth Bale. Met een fraaie pass bracht hij in de tweede minuut middenvelder Marco Asensio in stelling, die de score opende. Na een kwartier spelen was het Bale zelf die Madrid op 2-0 zette.