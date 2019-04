Stuntploeg Getafe houdt in eigen huis Real Madrid van scoren

icoon Cazorla belangrijk Villarreal zet in Baskenland grote stap richting handhaving

25 april Villarreal heeft in het Baskenland een belangrijke stap gezet richting handhaving in La Liga. De Gele Onderzeeër zag de concurrentie in de degradatiestrijd punten pakken en dus was de late zege bij Real Sociedad meer dan welkom: 0-1.