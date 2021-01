Suárez helpt Atlético Madrid aan zege op stuntploeg Cádiz

Suárez opende de score in het uiterste zuiden van Spanje met een schitterende vrije trap in de 28ste minuut. Álvaro Negredo maakte zeven minuten later gelijk namens de thuisploeg, maar door een slimme goal van Saúl Ñíguez ging de ploeg van Diego Simeone met een 1-2 voorsprong de rust in. Uit een strafschop maakte Suárez er vijf minuten na rust ook nog 1-3 van. Daarmee leek de zege wel op zak voor Atlético, maar de ervaren goaltjesdief Negredo zorgde met een frommelgoal in de 71ste minuut nog voor de 2-3. De goed presterende promovendus drong daarna aan, maar kon de 3-3 niet forceren. Spaans international Koke besliste de wedstrijd door in de 88ste minuut de 2-4 te maken.



Atlético Madrid staat nu op 50 punten, van de mogelijke 57 na negentien wedstrijden. De ploeg van Diego Simeone heeft daarmee al tien punten meer dan stadgenoot en achtervolger Real Madrid, dat ook nog een wedstrijd meer heeft gespeeld. Real Madrid verloor gisteren al met 1-2 van Levante. Sevilla staat nu derde met 39 punten, nadat de ploeg van Luuk de Jong en Karim Rekik gisteren al met 0-2 won bij Eibar. FC Barcelona kan vanavond op gelijke hoogte komen met Real Madrid. Het team van Ronald Koeman moet vanavond (21.00 uur) in Camp Nou dan wel winnen van Athletic Bilbao, dat twee weken geleden in Sevilla te sterk bleek in de finale van de Spaanse Supercup.