Suárez helpt Atlético met 500ste doelpunt uit carrière aan belangrijke zege in titelstrijd

SamenvattingAtlético Madrid heeft in de strijd om het kampioenschap een belangrijke overwinning geboekt op Alavés. Luis Suárez maakte zijn 500ste treffer uit zijn carrière en zorgde er daarmee mede voor dat Atlético met 1-0 won. Jan Oblak was de andere held van het veld.

De Spaanse koploper zag de afgelopen weken een comfortabele voorsprong in rook opgaan. Van de laatste zes competitiewedstrijden werden er slechts twee gewonnen, waardoor een overwinning op laagvlieger Alavés noodzakelijk was om de opkomende clubs Real Madrid en Barcelona voor te blijven.



Na rust brak Suárez met zijn negentiende competitietreffer de ban. Op aangeven van Kieran Trippier kopte de Uruguayaan knap raak en zorgde hij voor zijn 500ste treffer uit zijn carrière. De zege was binnen handbereik, maar toen liep het nog bijna verkeerd af voor de Madrilenen.

Oblak stopt penalty

Tien minuten voor tijd kreeg Alavés een penalty toegewezen nadat Stefan Savic, de man die ook al ongelukkig was in de Champions League-ontmoeting tegen Chelsea en met rood van het veld werd gestuurd, een lichte overtreding maakte op de rand van het strafschopgebied. Joselu benutte het buitenkansje echter niet: Oblak dook de goede hoek in en kroonde zich daarmee samen met doelpuntenmaker Suárez tot man van de wedstrijd, want gescoord werd er niet meer. Al zorgde de bij een hoekschop naar voren gestuurde doelman Fernando Pacheco in de laatste minuut van de blessuretijd nog voor enige opschudding in het strafschopgebied van de tegenstander.

Suárez maakte van zijn 500 doelpunten er 19 in dienst van Atlético, 198 in dienst van Barcelona, 82 voor Liverpool, 15 voor Groningen, 111 voor Ajax, 12 voor Nacional en ook 63 voor zijn nationale ploeg.



In La Liga gaat Atlético aan de leiding met 66 punten uit 28 wedstrijden. Real Madrid volgt met 60 punten uit ook 28 wedstrijden, gevolgd door Barcelona met 59 punten uit 27 wedstrijden. De ploeg van Ronald Koeman komt vanavond nog in actie als het op bezoek moet bij Real Sociedad.

