Suárez hoopt op treble Barcelona, finale tegen Ajax en titel Liverpool

Het droomscenario voor Suárez is duidelijk. ,,De treble voor FC Barcelona, de Champions League-finale tegen Ajax en de landstitel voor Liverpool. Dat zou prachtig zijn. Als God het wil..” zegt Suárez in een openhartig interview aan The Guardian. De 31-jarige spits uit het Uruguyaanse Salto is inmiddels alweer goed voor 176 goals in 184 wedstrijden voor FC Barcelona, waarmee hij vijfde staat op de all-time topscorerslijst van de Spaanse topclub.



Morgenavond zal FC Barcelona (thuis tegen Levante) voor de achtste keer in elf seizoenen kampioen van Spanje worden. Daarna gaat de focus op de halve finales van de Champions League tegen Liverpool, de club waar Suárez hiervoor goed was voor 88 goals in 133 duels. Met The Reds won hij alleen de League Cup in 2012, twee jaar later gaf Liverpool de koppositie in de Premier League in de laatste weken volledig uit handen. ,,Dat was een kans uit duizenden. We waren toen nog heel onervaren. Nu is Liverpool veel verder, op alle vlakken. Iedereen wil nu voor Liverpool spelen, dat was in mijn tijd nog niet het geval. Ja, het ging toen mis in de uitwedstrijd bij Crystal Palace. Na de 0-3 bleven we op zoek naar meer goals om ons doelsaldo te verbeteren, maar het werd uiteindelijk nog 3-3.”