Suárez steunt zijn trainer en Griezmann

MLS hervat met racismepro­test van honderden spelers

8:14 Orlando City heeft de openingswedstrijd gewonnen van MLS is Back, het toernooi waarmee de Amerikaanse voetbalcompetitie wordt hervat. Op een afgesloten deel van Disney World in Florida won Orlando City met 2-1 van Inter Miami. Het winnende doelpunt viel diep in blessuretijd en kwam op naam van de Portugese aanvaller Nani.