Suárez zorgt voor 500ste goal Barcelona in de Champions League

Voor Barcelona is het de 500ste goal in de Champions League. Daarmee is het na Real Madrid de tweede club die de grens van 500 is gepasseerd. Om Real Madrid te evenaren heeft Barcelona nog wel even te gaan, want de Madrilenen scoorden al 551 keer in het miljoenenbal.



Voor Suárez is het zijn twintigste doelpunt voor Barcelona in de Champions League. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Patrick Kluivert. Slechts drie spelers wisten vaker het net te vinden: Neymar (21), Rivaldo (22) en Messi (110).



Volg de wedstrijd in ons liveblog.