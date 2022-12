Sublieme reeks Roger Schmidt ten einde: Benfica hard onderuit tegen SC Braga

Paris Saint-Germain en Juventus kregen het in de Champions League niet voor elkaar en ook alle Portugese clubs wisten niet van Benfica te winnen in de eerste seizoenshelft. Liefst 28 wedstrijden bleef Schmidt ongeslagen. In de absolute slotfase van 2022 kreeg de Duitse coach dan toch nog een pak op de broek. Benfica verloor voor het laatst op 7 mei 2022 tegen FC Porto, toen was Schmidt nog coach van PSV. Nu was SC Braga te sterk.