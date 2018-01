Suárez en Messi helpen Barça langs Espanyol

FC Barcelona heeft de halve finales bereikt van het Spaanse bekertoernooi. De Catalaanse sterrenploeg werkte in de return in Camp Nou de 1-0-nederlaag in de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Espanyol weg met een 2-0-winst. Die stand stond voor het oog van bijna 80.000 bezoekers al na 25 minuten op het scorebord. Luis Suárez en Lionel Messi maakten de doelpunten.