Super League-volharders komend seizoen ‘gewoon’ in Champions League

Ancelotti volgt Zidane op en keert terug als trainer Real Madrid

1 juni De Italiaan Carlo Ancelotti keert terug bij Real Madrid. Hij volgt Zinédine Zidane op als hoofdtrainer. De clubleiding bevestigde de aanstelling, die dinsdag al in de Spaanse media werd aangekondigd. De 61-jarige Ancelotti komt over van de Engelse club Everton. Hij ondertekent een contract voor 3 jaar in Madrid, waar hij woensdag wordt gepresenteerd.