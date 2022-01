Supercoppafinale krijgt mogelijk vervelend staartje voor Leonardo Bonucci na 'klap' aan Interassistent

Lieke Martens mag zich opmaken voor clash met Real Madrid in Camp Nou

Lieke Martens speelt eind maart met de voetbalsters van FC Barcelona weer in Camp Nou. De Catalaanse ploeg neemt het in het grote stadion op tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen. Een week eerder, op 22 maart, treffen de twee Spaanse clubs elkaar in Madrid.

10 januari