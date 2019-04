Supersub Messi schiet Barcelona naar 26ste landstitel

FC Barcelona werd zaterdagavond voor de 26ste keer in zijn geschiedenis kampioen van Spanje. Maar het feestje kon pas beginnen nadat Leo Messi er werd uitgenodigd. Hij viel na rust in en maakte het enige, winnende doelpunt tegen Levante.

Door Edwin Winkels

Een uur moest een bomvol Camp Nou, met meer dan 90.000 toeschouwers, wachten tot er iets van een feest gevierd kon worden. De titel kon FC Barcelona niet meer ontgaan, dit seizoen, maar thuis tegen Levante, drie wedstrijden voor het competitieslot en vier dagen voor het Europese duel tegen Liverpool, was het ideale moment om dat te doen. Het lukte aanvankelijk echter niet zo goed.

Alsof coach Ernesto Valverde het nog eens wilde benadrukken, dat zijn Barça niet zonder Messi kan. De topscorer, de gids, de voortdurende dreiging, de ster, de winnaar. Messi begon, voor de tweede achtereenvolgende wedstrijd, op de bank. Heel blij leek hij er zelf niet mee. En vanuit die dug-out zag hij hoe zijn maten veel kansen misten tegen de laagvlieger uit Valencia en het feest maar niet wilde losbarsten. Een Barça zonder Messi is gewoon een ander Barça, kwetsbaarder, aardser, minder gevreesd.

Volledig scherm Lionel Messi mikt raak tegen Levante. © Getty Images

Direct na rust, bij een 0-0 stand, mocht hij invallen. En hij lachte weer. Messi wil altijd voetballen. Als de wedstrijd tegen Liverpool in de Champions League, dé competitie die Barça dit seizoen wil winnen, pas komende woensdag is, dan is er voor de Argentijn geen enkele noodzaak om op zaterdag te rusten. Vindt hijzelf. En ook alle meer dan 90.000 supporters die voor een wedstrijd naar het Camp Nou komen. Maar coach Ernesto Valverde besliste anders; hij zou Messi pas inzetten als het echt nodig was.

En zoals zo vaak dit seizoen, en het afgelopen decennium, was Messi inderdaad nodig om een doelpunt te maken, een wedstrijd te beslissen, een titel veilig te stellen. Een kwartier stond hij in het veld, en na een wat absurde aanval van Barça, een flipperkast waarin de bal van been naar hoofd stuiterde, hield hij het hoofd koel en, zoals zo vaak, de linkervoet scherp om eindelijk die bevrijdende 1-0 te maken.

Het feest kon beginnen, de volle tribunes konden gaan zingen. De achtste titel in elf seizoenen kon gevierd worden, een toch bijzondere prestatie in een kwalitatief hoogstaande competitie als de Spaanse Liga. Niet alleen vanwege directe rivalen als Atlético en Real Madrid, dit seizoen beide opnieuw op grote achterstand gezet, maar ook door de kwaliteit van een groot aantal ploegen uit de subtop en middenmoot. Het is eenvoudig punten te verliezen in Spanje, maar Barça doet dat weinig.

Dankzij Messi vooral. Suárez, Coutinho, Vidal, Dembélé… Geen onaardige spelers voorin, sommige trefzekerder dan de anderen. Maar geen van hen is Messi, zal het ooit worden. Zonder hem lijken ze wezen in het veld, tevergeefs op zoek naar ruimte, naar de beslissende pass, naar het doelpunt. Na een uur voetbal, of een kwartier met de Argentijn, scoorde Messi zijn 34ste in deze competitie. En won hij zijn 34ste titel met FC Barcelona sinds zijn debuut in 2004. Of, omgekeerd eigenlijk, won Barça zijn 34ste titel met Leo Messi. Dankzij Messi.