Supersub Strootman bezorgt Marseille zege in topper bij Stade Rennes

Strootman stond pas net in het veld, maar reageerde in de 84ste minuut uiterst attent na een vrije trap van spelmaker Dimitri Payet. Stade Rennes-doelman Edouard Mendy kreeg daar nog zijn hand tegen, maar de instormende Strootman schoot vanuit een lastige hoek knap raak in de rebound. Het bezorgde Olympique Marseille de zwaarbevochten zege tegen de nummer drie van de ranglijst in Frankrijk. Olympique Marseille staat tweede in de Franse Ligue 1 met 41 punten na twintig wedstrijden. Dat zijn acht punten meer dan Stade Rennes en vier punten minder dan koploper Paris Saint-Germain, maar de titelverdediger uit de Franse hoofdstad heeft nog wel twee wedstrijden minder gespeeld. PSG en Marseille verloren dit seizoen tot op heden allebei drie competitieduels, maar Marseille speelde ook al vijf keer gelijk. Dat leek vanavond dus voor de zesde keer te gaan gebeuren, maar de invalbeurt van Strootman pakte perfect uit voor de Portugese coach André Villas-Boas. De 29-jarige middenvelder uit Ridderkerk is bezig aan zijn tweede seizoen bij Olympique Marseille, dat hem in de zomer van 2018 voor 25 miljoen euro overnam van AS Roma. De 45-voudig international scoorde tot op heden drie keer in 53 duels voor de club uit het zuiden van Frankrijk. Strootman speelde tot op heden in 18 van de 20 competitieduels. Hij speelde elf duels helemaal, werd vijf keer in het veld gebracht en twee keer naar de kant gehaald door Villas-Boas.

Paris Saint-Germain komt zondagavond (21.00 uur) pas in actie, thuis tegen nummer zeven AS Monaco. Die club was in het seizoen 2016/2017 die er sinds 2012 in slaagde om PSG van de titel af te houden in Frankrijk. Olympique Marseille is samen met AS Saint-Étienne gedeeld recordkampioen in Frankrijk met tien landstitels. Voor Saint-Étienne kwam de landstitel in 1981, Olympique Marseille mocht zich in 2010 de beste van het land noemen. PSG staat nu op acht landstitels, waarvan twee voor de overname van de steenrijke clubeigenaren uit Qatar in 2011.