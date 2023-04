Supporters van FC Basel niet welkom in Nice bij return in Conference League

José Mourinho hoopt bij AS Roma in return tegen Feyenoord op Paolo Dybala

AS Roma-coach José Mourinho hoopt donderdag in het tweede duel met Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League weer een beroep te kunnen doen op Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller viel in de heenwedstrijd, door Feyenoord in De Kuip met 1-0 gewonnen, al vroeg uit met een spierblessure.