Suriname wil naar het WK: ‘Als je hier hetzelfde verwacht als bij je club, moet je het niet doen’

Franse verdediger in recordboe­ken met rode kaart na 9 seconden

Verdediger Jean-Clair Todibo heeft vandaag onbedoeld een plaats veroverd in de recordboeken van het Franse voetbal. De speler van OGC Nice werd in de thuiswedstrijd tegen Angers al na negen seconden van het veld gestuurd: de snelste rode kaart ooit in de Franse Ligue 1.

18 september