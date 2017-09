Swansea City bij rentree Bony in eigen huis onderuit tegen Newcastle United

Swansea City heeft met Leroy Fer in de basis een 0-1 nederlaag geleden tegen Newcastle United. Luciano Narsingh viel nog in en kreeg in de slotfase nog een kans op de gelijkmaker voor de ploeg uit Wales. Bij Swansea City maakte ook Wilfried Bony zijn rentree.