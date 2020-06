Swingend Atalanta geeft getroffen Bergamo hoop en afleiding

Door Daniël Dwarswaard



Het tekstje dat Oranje-international en Atalanta-middenvelder Marten de Roon via zijn Twitteraccount de wereld in slingert, schetst de situatie perfect. ‘Er gebeurt veel in de wereld en Bergamo is hard geraakt. Deze overwinning was voor de stad, de mensen de club. De ergste dagen zijn achter de rug, er komt verandering.’

Om vervolgens, precies zoals we De Roon kennen op social media, nog een grap te maken over de foto waar hij weer eens niet goed op staat. Want ja, heel voorzichtig komt de lach terug bij de voetclub uit de stad die voor eeuwig de boeken in gaat als de coronabrandhaard van Europa. Met Atalanta - Valencia (4-1 winst) op 19 februari in de achtste finales van de Champions League, met tienduizenden fans in Milaan, als ‘biologische’ bom die het virus in razend tempo heeft verspreid. De return in Mestalla (3-4 winst) op 10 maart zorgde binnen de selectie van Valencia voor vele besmettingen. Niet zo gek, want vorige maand gaf Atalanta-coach Gian Piero Gasperini toe dat hij het coronavirus al had tijdens die wedstrijd.

Juist in het seizoen waarin Atalanta op de toppen van hun kunnen presteert, werd voetbal door de gigantische impact van het virus op de regio bijzaak. Nu ruim drie maanden na de laatste wedstrijd, is het spel van de plaatselijke trots juist weer het symbool van hoop en afleiding. ,,De spelers hebben een grote verbondenheid met de stad’’, liet trainer Gian Piero Gasperini al optekenen. ,,Niemand heeft de stad verlaten in de zware periode. Er is altijd het geloof geweest dat vroeg of laat terug zouden komen.’’

Bekijk hier de samenvatting van Atalanta - Sassuolo (4-1) van gisteravond

Emotionele periode

De emotionele en gedwongen pauze heeft de ploeg van succestrainer Gasperini, die gisteren zelf naar de tribune werd gestuurd, vooralsnog niet van de wijs gebracht. Gisteren was Atalanta ‘gewoon’ weer de ploeg die het ook voor de crisis was: een uiterst gedisciplineerd en perfect ingespeeld team. En ja, ook het vele scoren zijn ze dus nog niet verleerd. Tegen Sassuolo vlogen er dus vier in. Het totaal van Atalanta komt daarmee na 26 wedstrijden op 74 goals, met afstand de meeste doelpunten voor in de Serie A. Ter vergelijking: koploper Juventus heeft 50 goals voor.

Quote Bergamo leeft voor het het voetbal, ademt voetbal. Atalanta-aanvoerder Papu Gómez

Volledig scherm Atalanta-oach Gian Piero Gasperini werd door de scheidsrechter naar de tribune gestuurd. © AFP Atalanta verstevigde door de winst in de inhaalwedstrijd tegen Sassuolo de vierde plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de Champions League. Het toernooi waar de Italianen voor de crisis zo verrassend presteerde met een plek in de kwartfinale. Dat toernooi wordt in augustus op een aangepaste wijze hervat. De kwartfinale, halve finale en uiteraard ook de finale wordt in één wedstrijd gespeeld op neutraal terrein in de Portugese hoofdstad.

Underdog

Vooraf bezien kun je stellen: dit format, gemaakt om de reisbewegingen voor sportploegen enorm te beperken, is een gunstig scenario voor Atalanta om te verrassen in het toernooi. Als underdog is het makkelijker om te stunten in één wedstrijd in plaats van twee wedstrijden tegen dezelfde tegenstander.

Het zou het absurde seizoen van de club uit Bergamo compleet maken. Of zoals de Argentijnse aanvoerder Papu Gómez zegt: ,,Twee maanden geleden was ik er geen voorstander om weer te gaan voetballen. Nu lijkt het erop dat het virus zwakker is, denk ik er anders over. Bergamo leeft voor het het voetbal, ademt voetbal. Maar Bergamo zal de afgelopen maanden nooit vergeten.’’