Sympathiek: Dortmund-keeper laat penalty geblesseerd afzwaaiende Bender lopen

Marktwaar­de voetbal­lers stijgt weer: ‘Mbappé de duurste, Depay stuk goedkoper nu’

17 mei De marktwaarde van Europese topvoetballers begint weer te stijgen. De honderd beste voetballers in Europa vertegenwoordigen op dit moment een gezamenlijke waarde van 7,28 miljard euro, meldt consultancybureau KPMG. Dat is een stijging van 1 procent in vergelijking met twee maanden geleden. Voor het uitbreken van het coronavirus in Europa, in februari 2020, bedroeg de totale waarde van de honderd beste Europese spelers nog 8,04 miljard euro.