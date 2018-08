Taakstraf broer Messi vanwege verboden wapenbezit

Feyenoord uitgescha­keld door Trencin na frustreren­de avond

22:29 Feyenoord kreeg vanavond kans op kans, maar slaagde er niet in om de pijnlijke 4-0 nederlaag van vorige week in Slowakije goed te maken. Het bleef 1-1 in de Kuip, waar de eindstand na negen minuten spelen al op het scorebord stond. AS Trencín, de ploeg van Ricardo Moniz, hield knap stand.