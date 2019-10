Tadic, Van de Beek en De Jong genomineerd voor Gouden Bal

Tadic, Van de Beek en de inmiddels naar Barcelona vertrokken De Jong danken hun nominatie vooral aan hun prestaties in het indrukwekkende seizoen 2018-2019 met Ajax. De Amsterdammers misten op een haar na de finale van de Champions League door in de halve finale in de slotseconde onderuit te gaan tegen Spurs. Wel pakte Ajax voor het eerst sinds 2014 weer de landstitel en won het de KNVB-beker.